Vida Urbana Fila por UTI não Covid-19 está com dez pacientes, mostra núcleo judiciário Informação do NATJus em ação de uma idosa de 85 anos que sofreu AVC e está internada no Hospital Regional de Araguaína, mas não encontra vaga para tratamento intensivo em Araguaína

Uma idosa de 85 anos, internada no Hospital Regional de Araguaína (HRA) é uma das dez pacientes que aguardam a transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A paciente está em estado grave por complicações de um AVC e teve o cadastro devidamente realizado na plataforma do Sistema SER II de Regulação no dia 11 de outubro. A situação levou o Mini...