Vida Urbana Fila de cirurgia geral em oncologia do HGP tem paciente em espera de quase 8 anos Paciente dianopolino, de 49 anos, espera um procedimento de hernioplastia desde 3 de novembro de 2014 e há paciente na lista desde 2021 por cirurgia oncológica no pescoço

Na segunda-feira,11, mulheres protestaram no Hospital Geral de Palmas (HGP) por rapidez em cirurgias oncológicas a partir do caso da paciente Kanny Hellany Gomes, 31 anos, que tratou um câncer de mama e aguarda há dois meses uma hepatectomia (remoção parcial) da metade do fígado direito e é a 6ª posição da fila geral, mas há pacientes de especialidades oncológicas qu...