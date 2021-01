Vida Urbana FIES oferecerá 93 mil vagas para financiamento estudantil em 2021 Inscrições vão de 26 até 29 de janeiro de 2021

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) vai oferecer 93 mil vagas em 2021. Com isso, o aporte financeiro do Ministério da Educação (MEC) será de R$ 500 milhões para viabilizar as vagas. Esses números estão no Plano Trienal do Fundo de Financiamento Estudantil, publicado no último dia de dezembro. O plano traz a previsão para os próximos três anos. Nesse períod...