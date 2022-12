A Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE), divulgou nesta terça-feira, 20, o resultado preliminar das provas discursivas do concurso. A banca também publicou a consulta individual da prova para os participantes.

O candidato pode consultar de forma individual o desempenho no site oficial da banca. Os participantes têm dois dias para apresentar recurso contra as notas. De acordo com o edital do concurso, a classificação final será a soma das notas na prova escrita e discursiva. No dia 25 de novembro a banca divulgou o resultado definitivo da prova objetiva.

Dos 8.747 candidatos inscritos para as 55 vagas, 5.970 fizeram as provas, o que conferiu ao concurso teve um total de 2.777 (32%) de candidatos ausentes nas provas objetivas e discursivas realizadas no domingo, 16 de outubro.

O concurso oferece 55 vagas para os cargos de auditor de controle externo e analista técnico (nível superior) e assistente de controle externo (nível médio), além da formação de cadastro reserva. A remuneração salarial varia de R$ 2,8 mil a R$ 10,5 mil, a depender do cargo.

O cargo mais disputado do concurso foi o de analista técnico em direito, com 504 candidatos por vaga. O segundo mais concorrido é o de analista técnico em pedagogia, com 271 inscritos por vaga. Na sequência, o cargo de analista técnico em enfermagem, com 240 vagas.