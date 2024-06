Vida Urbana Festival Gastronômico de Taquaruçu está com inscrições abertas para competidores O prazo para realizar a inscrição é até nesta sexta-feira (28); O evento acontecerá de 4 a 8 de setembro de 2024

As inscrições para participar do 18º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT) estão abertas gratuitamente até esta sexta-feira (28). O evento acontecerá de 4 a 8 de setembro de 2024, no distrito de Taquaruçu. Para se inscrever, os interessados deverão enviar a ficha de inscrição com as informações exigidas no edital. Nesta edição, as 50 vagas disponíveis estão distribuídas em duas principai...