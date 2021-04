Vida Urbana Festa clandestina com 300 pessoas é encerrada após operação em Ribeirão Preto De acordo com a polícia, os agentes encontraram os jovens aglomerados e quase todos sem máscara

Uma festa clandestina com a participação de cerca de 300 pessoas, que era realizada em meio à fase emergencial decretada no estado de São Paulo devido à pandemia, foi encerrada neste final de semana em Ribeirão Preto (a 313 km da capital paulista). Realizada num pesqueiro e com três atrações musicais, a festa chamada Piseiro na Roça cobrava R$ 10 de entrada dos ho...