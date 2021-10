Vida Urbana Festa clandestina é encerrada e um homem suspeito de tráfico é preso No local a PM encontrou drogas e fiscalização do Detran apreendeu veículos em situação irregular

Militares do 5º Batalhão da Polícia Militar de Porto Nacional receberam a informação, com auxílio da Agência Local de Inteligência (ALI) de que estava acontecendo uma festa clandestina no setor Jardim Querido na última sexta-feira, 8, e se dirigiram ao local para verificar a denúncia. Foi repassado que os participantes realizavam o consumo de drogas ilícitas, bebidas a...