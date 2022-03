Vida Urbana Feminicídios sobem 144% em 2021 no Tocantins, maior alta registrada do país Estado também figura entres as unidades com maiores taxas de crescimento de estupro do Brasil, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Dados coletados para o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 antecipados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública neste Dia Internacional da Mulher, mostram que o Tocantins figura na lista dos estados com maiores taxas de feminicídio e estupro de mulheres do país. Com base nos boletins de ocorrência das Polícias Civis das 27 Unidades da Federação, a publ...