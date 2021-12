Vida Urbana Feiras da 304 Sul e do Aureny I terão funcionamento diferenciado no fim de ano Demais feiras coberta da Capital funcionarão normalmente durante o período de Natal e Ano Novo

As feiras cobertas na Capital funcionarão normalmente durante o período de Natal e Ano Novo, com exceção da Feira da 304 Sul e da Feira do Aureny I. O cronograma foi divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem) e começa pelas feiras abertas nesta terça-feira, 21, até o domingo, 2. Conforme a Sedem, a Feira da 304 Sul terá mais d...