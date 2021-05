Vida Urbana Feirante roubou R$ 800 reais em picanha e alcatra em hipermercado e é denunciada à Justiça Mulher culpou o filho de 17 anos pelo roubo, mas acabou denunciada pelo promotor Diego Nardo; a feirante vai responder em liberdade, com tornozeleira eletrônica e sem poder se ausentar de Palmas por 3 meses

Uma feirante do Jardim Aureny III, de 41 anos, vai responder na Justiça pelo crime de roubo, após ter sido presa com cerca de 12 quilos de picanha e alcatra que ela tentou levar escondidos em bolsas, na companhia de uma criança, no dia 8 de maio deste ano, em um hipermercado da quadra 402 sul, em Palmas. A denúncia é do promotor de Justiça Diego Nardo, nesta terça-feira, 2...