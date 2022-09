Vida Urbana Feira do Lixo ao Luxo realizará rodas de conversa e oficinas gratuitas em Taquaruçu Programação foca meio ambiente e sustentabilidade até domingo com distribuição de mudas e oficinas de produção de brinquedos

A população do distrito de Taquaruçu contará neste final de semana, de sexta-feira,16, até o domingo, 18, com a 2ª edição da ''Vivência do Lixo ao Luxo''. Por meio de oficinas gratuitas e rodas de conversas, o projeto, realizado pelo Instituto Brasil Sustentável, tem o objetivo de levar conscientização sobre sustentabilidade e preservação do meio ambiente. As ativid...