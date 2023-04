A imunização contra gripe e covid-19, segue neste domingo, 23, das 8 às 12 horas na Feira do Jardim Aureny I, região sul de Palmas, e atenderá todos que apresentarem documentos pessoais com foto e cartão de vacina.

De acordo com a a Secretaria Municipal da Saúde (Semus), as ações no final de semana disponibilizam os imunizantes da Pfizer Baby e Pediátrica, a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª dose da Pfizer Monovalente, Pfizer Bivalente, e a 2ª dose da CoronaVac.

A vacina da influenza será administrada apenas para o grupo prioritário formado por pessoas com mais de 60 anos; adolescentes em medidas socioeducativas; caminhoneiros (as).

Além de crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; forças armadas; forças de segurança e salvamento; gestantes e puérperas; pessoas com deficiência; pessoas com comorbidades; população privada de liberdade; povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas; professores (as); profissionais de transporte coletivo; profissionais portuários; profissionais do sistema penitenciário e trabalhadores da saúde.

O gerente da Central Municipal de Rede de Frio (Cemurf), Hugo Botelho, disse por meio da assessoria que a vacinação na feira proporciona maior alcance populacional e maior facilidade para que os usuários completem ou atualizem seu cartão de vacina.

USF abre neste sábado, 22, para atender pacientes com síndromes gripais e suspeita de arboviroses

A Unidade de Saúde da Família(USF) da Arno 61 (503 Norte) está aberta neste sábado, 22, desde às 7h e segue até às 19h para atender pacientes com síndromes gripais e com suspeita de arboviroses - dengue, zika e chikungunya.

Ainda segundo a Semus, está ocorrendo uma alta demanda para o atendimento de pacientes com síndromes gripais, situação justificada pela circulação dos vírus A e B da Influenza em todo o País.

A unidade sentinela será equipada com os recursos necessários para a avaliação e tratamento dos pacientes com síndromes gripais, com profissionais de saúde capacitados.

A pasta reforçou ainda sobre a importância da população continuar adotando medidas de prevenção, como o uso de máscaras quando for em serviços de saúde ou utilizar o transporte público, ou ainda quando tiver sintomas gripais, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel.