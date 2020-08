Nesta quarta e quinta-feira, 12 e 13, e na próxima semana, nos dias 19 e 20, a Feira da 304 Sul (Espaço Popular Mário Bezerra Cavalcante) terá drive-thru para comercialização de produtos entre 8 e 20 horas, segundo comunicado divulgado pela Prefeitura de Palmas.

A comercialização será no estacionamento e os consumidores poderão fazer o pedido, pegar o produto e efetuar o pagamento sem sair do veículo, com o mínimo de tempo possível de permanência no local.

A nova opção de compra acontecerá em dias alternativos da tradicional Feira da 304 Sul que são nas terças e sextas-feiras.

A medida busca "reduzir o tempo de permanência dos compradores no local e aumentar a segurança para os consumidores e feirantes", diz o comunicado.