Os 280 feirantes da Feira Coberta da Arse 122 podem voltar a comercializar os alimentos no espaço tradicional a partir desta quinta-feira, 17. O local poderá reabrir as quintas-feiras após as adequações sanitárias realizadas no espaço pela Prefeitura Municipal. As medidas de segurança foram adotadas para o interior da Feira e nas imediações.

Conforme a gestão municipal, os feirantes devem manter o espaçamento mínimo de dois metros entre as barracas e usar a máscara respiratória obrigatória, além de utilizar o constante do álcool gel 70%. As medidas são validas para os trabalhadores e os consumidores. Até a última semana os feirantes da região estavam utilizando provisoriamente o espaço da Feira da 304 Sul nas quinta-feira. O local havia passado por adequações e abriga, em dias da semana diferentes, vendedores de outros locais durante o período da pandmeia.

Reformas

Entre as adequações realizadas na estrutura estão a reforma em toda a parte elétrica com troca de cabeamento, tomadas, substituição de todas as lâmpadas comuns por iluminação de LED, além de reforma geral dos banheiros com troca de piso, revestimento, hidráulica, lavatórios, vasos sanitários.

O local ainda recebeu a construção de calçadas, instalação de pias com bancadas para higienização de produtos dos feirantes, instalação de pontos para higienização de mãos, com pias e dispensers de sabão e papel.

Ainda segundo a gestão municipal, a sala de apoio da administração também recebeu reforma e toda a Feira foi pintada. Os cinco portões de dois metros foram trocados e o portão principal recebeu reforma. O espaço da feira e estacionamento passaram por uma lavagem e desinfeção.