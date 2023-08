Começa nesta segunda-feira, 7, e segue até quarta-feira, 9, o Feirão de Renegociação de Dívidas realizado pelo Procon Tocantins.

De acordo com o órgão, os consumidores que possuem dívidas ou estão com dificuldades para quitar as contas, podem procurar um dos 11 núcleos de atendimento em Palmas (Centro) e Taquaralto, Araguaína, Gurupi, Dianópolis, Colinas, Araguatins, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Tocantinópolis e Guaraí.

Ainda segundo o Procon, o objetivo é ajudar os consumidores endividados promovendo a oportunidade de negociação direta com os credores, para que tenham facilidade em se organizar financeiramente. A renegociação de dívidas poderá ser de forma direta ou audiências de renegociação de acordo.

Os interessados devem procurar o Procon com os documentos relacionados à dívida que se quer renegociar, além de CPF, RG e comprovante de residência. O atendimento será das 8h às 18h.

Para mais informações acesse aqui.