Redação Jornal do Tocantins

O Fazendeiro, Moacir Inácio da Silveira, de 78 anos, morreu no domingo,9, logo após bater o veículo que conduzia em um caminhão, na BR-153, km 363 da cidade de Tabocão.

Conforme o relatório da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 18h, o motorista bateu o veículo, de modelo VW/Novo GOL, de frente a um caminhão, VOLVO/FH 460 na BR-153.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros Militar, quando chegaram no local do acidente, foi constatado que a vítima já estava sem os sinais vitais pelo lado de dentro do veículo.

O corpo foi retirado pelos bombeiros e entregue ao Instituto Médico Legal.