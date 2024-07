Vida Urbana Fazendeiro condenado por homicídio em Santa Tereza tem pena aumentada e ordem de prisão imediata Réu recorreu da sentença em liberdade e com a nova decisão teve a prisão decretada. Defesa do condenado ainda não se manifestou

A pena do fazendeiro Cícero Pereira de Sousa, de 54 anos, é aumentada de 14 anos de prisão para 18 anos e seis meses, após recurso do Ministério Público do Tocantins (MPTO) ao Tribunal de Justiça. O réu teve condenação por porte ilegal de arma fogo e pelo assassinato do auxiliar de produção Wanderley Cerqueira de Sousa, de 24 anos, ocorrido em agosto de 2015, em Santa T...