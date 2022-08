Vida Urbana Fazendeiro é multado em R$91 mil por desmatamento ilegal em Gurupi De acordo com a portaria do Naturatins estão suspensas a emissão e vigências de autorizações ambientais de queima controlada até o dia 15 de outubro deste ano

Na noite de sexta-feira, 5, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) autuou um proprietário de fazenda na TO 365, próximo ao Trevo da Praia, município de Gurupi, região sul do estado, por desmatamento irregular. Os policiais durante o patrulhamento rural depararam-se com uma propriedade rural com uma área desmatada e com a vegetação enleirada (amontoadas em fil...