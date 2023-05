Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) concluiu nesta sexta-feira, 12, as investigações sobre um acidente de trânsito que aconteceu no último dia 28 de março, em uma estrada vicinal na zona rural da cidade de Caseara, que resultou na morte de um trabalhador rural de 62 anos.

Com base nas investigações, o autor, de 54 anos, foi indiciado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. A polícia também identificou que uma testemunha faltou com a verdade ao omitir informações, por isso, acabou indiciada pelo crime de falso testemunho majorado.

Conforme a polícia, na ocasião do crime, uma caminhonete conduzida por um fazendeiro da região bateu em uma motocicleta que era guiada pela vítima fatal. “A partir do trabalho investigativo, foi possível comprovar que a colisão se deu em razão de uma manobra indevida do condutor da caminhonete, que invadiu a faixa contrária e atingiu o motociclista”, disse o delegado José Lucas Melo, por meio da assessoria.

Com a conclusão do inquérito policial, o procedimento segue para o Ministério Público e para o Poder Judiciário, que decidirão quais providências legais deverão ser adotadas.