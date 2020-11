Vida Urbana Fazenda de R$ 46 milhões motivou execução de advogados Fazenda no valor de R$ 46,7 milhões foi objeto de disputa na Justiça e advogados mortos atuavam no caso. Crime teria sido encomendado por até R$ 500 mil

A disputa por uma fazenda no valor de R$ 46,7 milhões pode ter motivado morte dos advogados Marcus Aprigio Chaves, de 41 anos, e Frank Alessandro Carvalhaes de Assis, de 47, no último dia 28, no escritório deles, no Setor Aeroporto, em Goiânia. O apontamento é das investigações da Polícia Civil de Goiás (PC-GO). O agricultor Nei Castelli, de 58 anos, é investigado co...