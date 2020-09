Vida Urbana Farmácias das USFs de Palmas passam a disponibilizar canetas de insulina para pacientes Insulinas NPH e Regular estão disponíveis para pacientes com Diabetes Mellitus 1 ou 2 e para ter acesso é necessário levar receituário médico e cartão do SUS

As farmácias das Unidades de Saúde da Família (USFs) de Palmas passam a distribuem canetas de aplicação de insulina a partir deste mês de setembro. Essas canetas são a NPH, de ação intermediária, e a Regular, de ação rápida, para pacientes com Diabetes Mellitus 1 ou 2, sendo os sistemas de aplicação preenchidos são fornecidos pelo Ministério da Saúde (MS). As unidades e...