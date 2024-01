Redação Jornal do Tocantins

A Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (Fapto), localizada em Palmas, está com inscrições abertas para o processo seletivo que oferta três vagas, uma delas para professor de língua espanhola e duas para professores de língua inglesa.

De acordo com o edital, os interessados poderão se inscrever até o dia 15 de janeiro, por meio do envio da documentação para o endereço eletrônico hayalamesquita@uft.edu.br com cópia para selecao@fapto.org.br, identificando o assunto como: Edital nº 028/2023.

A seleção para a contratação se dará por meio da análise curricular e entrevistas de caráter classificatório e eliminatório. O contrato será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Mais informações acesse o edital.

Segundo o documento, os selecionados irão atender as atividades do Projeto Línguas Estrangeiras da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 22 de janeiro, no site da fundação. O início das atividades está previsto para o mês de fevereiro.

Ainda conforme o edital, o processo seletivo terá validade de um ano, a contar da data de divulgação do resultado final da seleção, e pode ser prorrogado a critério da Fapto.

Os candidatos aprovados fora do número de vagas comporão cadastro de reserva, e podem ser convocados na rigorosa ordem de classificação, em caso de surgir vaga durante o prazo de validade deste processo seletivo.