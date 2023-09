Na noite do domingo, 10, o Fantástico trouxe uma reportagem sobre o passado do condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos (EUA) e fugitivo da polícia, o brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos. No Tocantins, ele é acusado da morte de Valter Júnior Moreira dos Reis, em novembro de 2017.

Conforme a reportagem, Danilo nasceu no Maranhão há 34 anos e se mudou com alguns parentes para o Tocantins, onde trabalhou como lavrador. Em 2017, ele morava na cidade de Figueirópolis, a 260 km de Palmas, quando assassinou o estudante Valter Júnior a tiros, próximo de trailer de lanches. O homicídio seria por uma dívida de Walter com Danilo.

“Valter Junior estava naquela mesa ali do canto. O Danilo chegou, falou comigo aqui, e foi para lá. Até aí eu os vi conversando e tudo. Quando eu estava fazendo o lanche eu só escutei o estouro”, contou ao Fantástico Evaldo Feitosa, dono do trailer e uma das testemunhas.

Uma semana depois, a Justiça acatou um pedido de prisão feito pelo Ministério Público. Danilo Cavalcante se tornou foragido e, em janeiro de 2018, viajou para os EUA.

Ainda segundo a reportagem, o processo a que Danilo responde pelo crime em Figueirópolis está no Fórum da cidade de Gurupi. E mesmo com a ordem de prisão decretada, ele conseguiu sair do país porque, quando embarcou no Aeroporto de Brasília (DF), a Justiça do Tocantins ainda não havia registrado a decisão no Banco Nacional de Mandados, a informação continuava restrita ao âmbito estadual.

O registro nacional só foi feito em junho de 2018, sete meses depois do crime.

Em nota, o Poder Judiciário do Tocantins disse ao Fantástico que a prisão preventiva do acusado foi proferida no dia 13 de novembro de 2017 e na mesma data enviada à Polícia Civil para seu cumprimento, mas, o acusado já tinha fugido do Tocantins. Sobre o registro do mandado no Banco Nacional de Prisão, disse que a ferramenta, disponível desde 2011, só em 2018 foi oficializada.

Para assistir a reportagem completa acesse aqui.

Crime

Danilo conseguiu escapar da prisão do condado de Chester, em West Chester, no estado americano da Pensilvânia, na manhã de 31 de agosto, escalando paredes separadas por um corredor de 1,5 metro de largura.

Na semana anterior, ele havia sido condenado à prisão perpétua por matar sua ex-namorada, a maranhense Débora Evangelista Brandão, com 38 facadas. A reportagem lembrou que a vítima tinha 34 anos e foi assassinada na frente dos dois filhos pequenos, que tinham quatro e sete anos na época.

Segundo as investigações, Danilo não aceitava o fim do relacionamento e, desde 2020, ameaçava a vítima. Ele foi preso menos de duas horas depois do assassinato.