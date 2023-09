Vida Urbana Familiares relatam tortura, água com ferrugem e comida estragada em presídio de Cariri Ministério Público reforça falta de refrigeração da água e entidade de direitos humanos vê possível tortura. Seciju defende qualidade da alimentação e da água e nega agressão policial.

Familiares de reeducandos recolhidos na Unidade de Tratamento Penal de Cariri (UTPC) afirmam que há diversas irregularidades no estabelecimento de segurança máxima, localizado no sul do Estado. Entre os problemas relatados, apontam possível tortura por agentes do Estado, água com ferrugem e comida estragada servida aos presos. “Estão sendo tratados como lixo lá den...