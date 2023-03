Vida Urbana Familiares relatam alívio após prisão de suspeito de matar casal de namorados na noite de Natal Corpos de Victor Iury Gomes de Almeida Sabbag e Luana Soares Azevedo foram encontrados às margens da Rodovia TO 030, em Palmas; mãe e padrasto da moça contaram ao JTo como se sentem em relação a prisão do homem que ocorreu nesta sexta-feira, 3

Após prisão na manhã desta sexta-feira, 3, do suspeito de matar o casal de namorados Victor Iury Gomes de Almeida Sabbag e Luana Soares Azevedo, os familiares do casal relataram ao Jornal do Tocantins que embora a prisão não trará os dois de volta, a sensação é de alívio. O crime ocorreu na noite de Natal do ano passado e os corpos foram encontrados pela P...