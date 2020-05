As famílias dos estudantes da rede municipal de ensino começaram as receber máscaras de proteção individual, além de uma nova doação de kits de alimentação escolar em Palmas. A ação da Prefeitura Municipal começa nesta segunda-feira, 4, quando também passa a valer o Decreto nº 1.884, publicado do Diário Municipal Oficial de 27 de abril, que torna obrigatório o uso de máscaras na Capital.

A decisão do uso dos itens de proteção ocorreu com o objetivo de ampliar as medidas de combate à propagação da Covid-19. No documento constata que a pessoa que flagrada em espaço público sem máscara pode ser multada em R$ 80.

Kits

Conforme a gestão, serão contemplados mais de 12 mil alunos, cujas famílias estão cadastradas no Programa Bolsa família do CadÚnico. Nesta segunda, os kits serão entregues aos alunos da ETI DC Caroline Campelo, e prossegue até sexta-feira, 8, seguindo cronograma definido por cada unidade educacional. As escolas entraram em contato com as famílias contempladas para agendar o dia e horário da entrega dos kits.

A gestão lembra que a montagem quanto a entrega dos kits serão feitas seguindo as orientações de higienização e segurança recomendados pelos órgãos de saúde. No ato de entrega dos kits, cada responsável pela família contemplada assinará um termo de recebimento e retirada da doação. As doações são compostas com produtos perecíveis e não perecíveis.