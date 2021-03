Vida Urbana Família do ex-vereador Campelo, intubado em hospital privado, processa Estado por UTI pública Contrato de 5 dias de UTI particular vence neste domingo e Defensoria ingressou com ação em nome da família para conseguir UTI seja no HGP, na rede pública ou que o Estado pague o leito atual enquanto for necessário

A família do ex-vereador Lúcio Campelo (MDB), que se encontra intubado e sedado em um hospital particular de Palmas, ajuizou uma ação neste domingo, 7, por meio da Defensoria Púbica para conseguir uma vaga de UTI pública para o político. Esta é a segunda infecção do ex-vereador pelo novo coronavírus. Em maio de 2020, após seu primeiro diagnóstico, em áudio nos grupos de WhatsApp e em entrevista ao JTo, Campelo defendeu que se o paciente diagnosticado com a Covid-19 fizesse uso de hidroxicloroqui...