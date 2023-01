Vida Urbana Família diz que bebê nasceu vivo no Hospital Dona Regina e foi trocado por criança morta Avó procurou a Polícia Civil um ano depois, com a queixa de que a neta foi retirada às pressas da sala do parto e recebeu de volta um corpo diferente do que ela viu nascer. PC entregou inquérito do caso nesta sexta-feira, 13, ao Judiciário

Uma dona de casa, de 41 anos, denunciou à polícia em setembro do ano passado, que a neta de uma filha de 17 nasceu no Hospital Dona Regina, no dia 11 de outubro de 2021, mas, logo após o parto, por cesárea, a equipe retirou o bebê da sala e, momentos depois, a avó recebeu o corpo de natimorto que ela afirma ser diferente da neta que ela viu nascer. A Polícia Civil instaurou i...