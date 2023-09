Vida Urbana Família de vereadora petista de Axixá é rendida durante assalto Aurilene Silva vê motivação política no roubo sofrido ao lado do marido e dois filhos na quarta-feira, 13

A vereadora de Axixá do Tocantins Aurilene de Sousa Silva (PT), de 32 anos, junto com o marido, o agricultor Junior Fernandes, de 35 anos e mais dois filhos, um de 8 e outro de 10 anos, foram vítimas de um roubo à mão armada na noite de quarta-feira, 13, em uma chácara na zona rural do município de Sítio Novo. Durante o assalto foram levados dois celulares e uma ...