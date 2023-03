Redação Jornal do Tocantins

F.S.F., de 45 anos, um autônomo maranhense de Carolina, radicado em Silvanópolis, a esposa dele, S.S.Q., 40 anos, vendedora maranhense também de Carolina e uma filha do casal, a vendedora palmense de 19 anos I.Q.F. estão presas em flagrante desde sábado, 4 de março, pela Polícia Militar de Peixe.

Segundo o inquérito policial instaurado nesta segunda-feira pela 13ª Central de Atendimento da Polícia Civil, de Alvorada, uma comerciante de variedades de São Valério da Natividade acionou a polícia após ter dado conta do furto cometido em sua loja. O valor estimado do produtos furtados passa de R$ 1 mil (veja relação no final)

A vítima contou que após ter dado falta de diversos produtos, uma comerciante vizinha ao seu viu o casal, acompanhado de uma moça e da criança, saindo do local com diversos objetos e entraram um veículo GM Astra, de cor branca, e pegar a estrada rumo a Peixe.

Outra testemunha, também vendedora, disse aos policiais que a família distraiu a lojista com vários objetos no caixa para ela somar o valor enquanto a mulher e a filha maior furtavam mercadorias.

Solicitada pela polícia , a guarnição Peixe bloqueou o veículo na BR-242, a 5 km daquela cidade. Os militares confirmaram a identidade do casal e apreendeu os produtos furtados no interior do carro.

A criança de 4 anos foi deixada com o Conselho Tutelar da cidade de Peixe, que entregou para um irmão maior de idade. O carro foi deixado no pátio da Polícia Militar de Peixe.

No interrogatório, apenas a filha de 19 anos assumiu a autoria do crime e negou qualquer participação dos pais. Ela acabou reconhecida por outra lojista como autora de um furto anterior.

Os três têm passagens pelo mesmo tipo de crime. Um deles ocorreu em Guaraí no ano passado, quando entraram no quarto de uma dona de restaurante onde pararam para se alimentar e roubaram R$ 650. Neste caso, o Ministério Público ofereceu acordo de não persecução penal em agosto do ano passado.

Após serem autuados por furto qualificado e associação criminosa. A filha e a mãe foram levadas para a unidade prisional feminina em Talismã e o pai para a unidade penal de Gurupi.

Produtos apreendidos com a família:

1 carrinho Tumbling Car, cor laranja (R$ 30)

1 lanterna de Led Recarregável 45000W (R$ 35)

2 carteiras masculinas material sintético cor marrom (R$ 60)

2 bonecas Princess Magic (R$ 20)

1 carteira feminina de material sintético cor vermelha (R$ 60)

1 caixa de Som LIVSTAR, cor azul, portable (R$ 220)

2 brinquedos cozinha, cor rosa, mini tableware (R$ 60)

11 produtos de maquiagem diversos (R$ 179)

2 carregadores rápidos de celular, marca Spartan (R$ 40)

1 tiara infantil cor prata (R$ 25)

1 cilibrin de LED, de 12v, cor amarelo (R$ 65)

1 bolsa feminina de cor marron (R$ 170)

1 boné de cor preta, com detalhe na cor marron (R$ 45)

1 maquiagem infantil Angelic Vogue Girl, cor rosa (R$ 20)

1 Lanterna usb charge (R$ 70)