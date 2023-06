Internado no Hospital Geral de Palmas (HGP), o porteiro Júlio Sérgio Sonego, 63 anos, diabético e hipertenso, aguarda há 15 dias por um procedimento cardíaco adequado. Segundo a filha, Jaiksmara dos Santos Sonego, 30 anos, o hospital alega não ter materiais para realizar a cirurgia.

Ela conta que no dia 27 de maio, o pai deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, apresentando dores no peito e uma pressão arterial alarmante de 21. Após exames, incluindo um eletrocardiograma, Júlio recebeu medicação e alta, com a recomendação de procurar um cardiologista.

Com o quadro de saúde se agravando, a família optou por pagar uma consulta particular, realizada em 2 de junho. O médico confirmou a necessidade de encaminhamento para o HGP.

Ao dar entrada no hospital, segundo a filha, ele foi colocado em um corredor, deitado em uma maca, durante sexta-feira e sábado. Somente no sábado à noite, por volta das 21h, realizaram a transferência para um apartamento na ala de cardiologia.

A expectativa era de que o cateterismo, procedimento inicialmente previsto, fosse realizado em 6 de junho.

“Quando foi fazer o procedimento descobriu que a veia principal do coração dele está obstruída e precisa fazer uma angioplastia. Foi informado que seria feito assim que o material chegasse”, contou a filha.

Segundo Jaiksmara Sonego, no domingo, dia 11 de junho, o médico informou que faria o procedimento na terça-feira, 13.

“Segunda à noite, meu pai já entrou em jejum para realizar o procedimento, mas na terça, quase 12 horas do dia, foram informar que não iria fazer, pois não tinha o material”.

A família de Júlio cita a escassez de medicamentos no próprio hospital como empecilho ao tratamento do paciente. A filha conta que o remédio para controle da pressão arterial precisou ser adquirido externamente, pois o hospital não tinha o medicamento em estoque.

“Quero deixar aqui ressaltado que não é só meu pai que está no aguardo desses procedimentos, mas vários pacientes que estão há mais dias. Tem paciente a mais de 30 dias na espera”, declara a funcionária.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES)confirmou que estava sem material, mas que o adquiriu “para a realização da cirurgia”. A pasta não informou a data exata do procedimento, apenas que será “realizada nos próximos dias, conforme programação da equipe multiprofissional”.

Com relação à falta do medicamento, a saúde diz que as unidades estão abastecidas com medicamentos e insumos para os atendimentos de rotina.