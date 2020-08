A completar dois anos no domingo, 30, a morte do prefeito de Miracema Moisés Costa da Silva, o Moisés da Sercon, segue um mistério que a Polícia Civil do Tocantins não consegue desvendar, desde que o político apareceu morto com um tiro na cabeça próximo a Miranorte, no dia 30 de agosto de 2018.

Agora, além de conviver com uma investigação que não chega ao fim, o espólio do político também enfrenta cobranças feitas na Justiça de pelo menos duas supostas dívidas deixadas por Moisés.

Uma dessas dívidas enfrentadas pelo espólio de Moisés é de R$ R$ 1.641.651,55, cobrada por Luciano Cerqueira Dantas, de 23 anos. A outra é cobrada por Paloma Pereira de Almeida, de Brasília, no valor de R$ 201 mil.

Luciano Cerqueira Dantas é filho de Wilma Cerqueira Marques e Luciano Ribeiro Dantas, que integram uma família de ciganos envolvida em uma disputa familiar com várias mortes e tentativas de homicídios em Goiás, na Bahia, Tocantins, Maranhão, Rondônia e no Distrito Federal.

A dívida com o cigano é fruto de uma nota promissória de R$ 1,5 milhão emitida por Moisés para a mãe de Luciano Cerqueira, Wilma Marques, no dia 9 de janeiro de 2017, com vencimento para o dia 20 de junho de 2018. A promissória, porém, foi endossada por Wilma para o filho no dia 2 de abril daquele ano.

O pai dele e a mãe dele escaparam de uma emboscada cometida contra cinco pessoas da família dele em Palmas, na noite de 26 de junho de 2018, quando João Vitor Cerqueira, primo de Luciano Cerqueira, morreu e resultou na prisão de várias pessoas, em Palmas e São Paulo.

Um dos presos é irmão de um cigano que sofreu sequestro e esquartejamento na Bahia, por um grupo chefiado por Luciano Ribeiro, antes de se mudarem para Palmas. Após o atentado palmense, Ribeiro se mudou para Rondônia, onde morreu aos 43 anos, no mês seguinte, assassinado por tiros em um supermercado por pistoleiros que ainda estão presos e irão a júri.

O caso do homicídio e troca de tiros em Palmas ainda não teve desfecho.

A outra dívida é cobrada por Paloma Pereira de Almeida, 27 anos, natural de Canavieiras (BA) e residente em Brasília, no valor de R$ 201 mil, fruto de três empréstimos, em dinheiro. O valor corresponde a duas notas promissórias de R$ 33.500,00 e outra de R$ 134 mil.

O que diz a família

O espólio de Moisés interpôs embargos à Execução, com pedido de efeito suspensivo da cobrança das dívidas.

A enfermeira e viúva de Moisés, Camila Fernandes, foi contatada por meio do advogado que atua nos processos de cobrança, não houve resposta.

O irmão de Moisés Fidel Costa afirma não saber sobre nenhuma das dívidas, sobre as quais lança desconfiança. "Até porque o Moisés não tinha nenhuma conta vencida no dia da morte que se tenha conhecimento. Ele era muito bom pagador e negociador dos seus negócios".

Fidel vê componente político como motivação da morte do irmão e para essas cobranças. "A oposição tem espalhado isso nas ruas. Porém não procede. Todas as contas dele estavam em dias. E a própria Polícia Civil pode confirmar isso. Pois tudo está sendo investigado.”

Ele afirma que a família vem protestando ao longo desses dois anos pela solução do caso e critica a gestão da Secretaria da Segurança Pública por não dar condições para os investigadores. Ele enviou um card alusivo à data com cobranças sobre o caso.

O que diz a Polícia Civil

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da capital informou ao JTO que a investigação “continua em andamento” para que o crime “possa ser elucidado”. O órgão, porém, não confirma nenhuma linha de investigação, ao ressaltar “que cada investigação é um caso e que cada uma tem um tempo próprio”.