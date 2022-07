A família de Wedina Souza, 41, o esposo Gerard Mulherin, 52 anos, e os três filhos (de 12 anos, 8 anos e 1 ano), regressaria para Dublin, na Irlanda, na segunda-feira, 11, após uma temporada no Tocantins, onde reside a família materna, mas o exame de Covid-19 feito dias antes da data do embarque confirmou que todos estavam com o novo coronavírus, o que causou o adiamento da viagem.

Os bilhetes precisaram ser remarcados e a família sentiu o impacto da alta no preço das passagens aéreas. Em março, quando houve a compra das passagens, o valor total saiu por R$ 13,6 mil, mas na hora de remarcar o voo do dia 11 de julho para 4 de agosto, a família descobriu que o novo valor passou de R$ 33,1 mil.

"Senti como se fosse assaltado pagando para esse remarcação", diz o consumidor. A diferença das tarifas pagas em março para as de agosto é de exatos R$ 19.403,13 ante o total de R$ 13.698,12 pagos em março, uma alta de 142%. Em valores exatos, cada bilhete que saiu em março por R$ 3.342,54 tem agora o valor unitário de R$ 8.073,44.

“Eu achei um absurdo. Acho imoral, uma falta de respeito que a Latam pode cobrar esse tanto para remarcação, pois não estou comprando passagens agora, estou remarcando devido a covid, mas não tenho escolha”, afirma Gerard Mulherin.

Comparando os valores, o novo valor desembolsado pela família é de 141% acima do valor pago em março. A diferença supera, inclusive, a alta de 123% nos bilhetes registrada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), nos últimos 12 meses, conforme divulgados no final do mês passado.

A repercussão da alta no mercado tem sido justificada pelo querosene de avião (QAV), que ficou 30% mais caro desde o final do ano passado 2021, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O combustível representa quase um terço do custo total de um voo.

“Se esse é justificativa das empresas aéreas por que nossas passagens aumentaram cerca de 140%”, reclama Gerard Mulherin, que estava no país em representação de instituições irlandesas em projetos sociais desenvolvidos no interior do Estado.

A família procurou o Procon, mas o órgão informou que até poderia abrir um processo sobre o caso, mas a audiência, na qual o consumidor é obrigado a estar presente, poderia demorar no mínimo 40 dias para ser designada.

A agência de viagem que intermediou a compra explica que a multa pelo reembarque não foi cobrada pela Latam e o valor original foi reembolsado, para a compra das novas passagens, e o valor de R$ 19,4 mil é a diferença entre os valores das tarifas.

De acordo com a empresa Única Turismo é um procedimento usual em todas as companhias após o fim da “lei da pandemia”, que tinha regras específicas para remarcação e reembolso, de isentar a multa pela remarcação e cobrar apenas a diferença entre as tarifas para novas passagens.

Procurada, a Latam não respondeu ao pedido de manifestação do jornal.