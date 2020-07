A família de empresários do Salão Styllus, na JK em Palmas, publicou um relato nas redes sociais do advogado Edimar Ferreira da Silva contestando a ação o Corpo de Bombeiros na quarta-feira, 23, que resultou na detenção de três sobrinhos dele, de 20, 12 e 9 anos, filho do cabelereiro Elismar Ferreira, 44 anos.

Segundo o pai, os três filhos saiam do sítio onde moram desde 1991 nas proximidades do Clube do Detran e Jóquei Clube, mas viram os vizinhos tentando apagar um incêndio florestal e foram ajudar no combate. “Todo ano a gente se ajuda ali para evitar que o fogo pule a estrada, então meus meninos estavam colocando contrafogo, quando os Bombeiros que nunca atendem o chamado para combater o fogo apareceram, mas invés de ajudar, levaram meus meninos pra delegacia.”

“Eles tentaram explicar, interrogaram até meu menino de 9 anos, mas ninguém quis ouvir”, continua. Elismar disse que ele e a mulher ainda estão “perdidos” com a ação dos bombeiros, mas estuda encaminhar um ofício ao comando da corporação relatando o que considera um abuso de autoridade.

O tio das crianças, que é advogado, chama a ação no relato que fez nas redes sociais de “descaso e ignorância na interpretação da lei diante das circunstâncias do caso”. Ele também narra que a ação dos bombeiros fez com o fogo se alastrasse no dia seguinte. “Nos levaram pra delegacia e não conteram (sic) o fogo que nesse momento está de frente nossas casas, fomos impedidos de agir e não tomaram as providências pra conter o fogo, vai queimar nosso sítio também, indignação. ”

O JTo não encontrou registro processual disponível dessa abordagem após a apresentação dos familiares à Polícia Civil.

Versão dos bombeiros

No site da corporação, uma matéria afirma que na sexta-feira, 24, [um dia após os episódios criticados pela família] a corporação impediu que um estrago ainda maior pelo fogo ocorresse após ter queimado uma área de mais de cinco mil metros quadrados, no sul da capital.