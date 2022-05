Vida Urbana Família com três crianças autistas sofre há meses sem tratamento dos filhos em Palmas Sem atendimento na saúde estadual e da capital, mãe das crianças apelou ao Judiciário em busca de consultas especializadas

Uma mãe de três crianças com idades de 8 anos, outra de 6 uma de 4 anos, todas são portadoras do Transtorno do Espectro Autista, tem peregrinado há mais de três meses por órgãos de saúde da Capital e do estado em busca de atendimento para os irmãos. A mãe procurou a rede de saúde pública tanto do Estado do Tocantins como do Município de Palmas a fim de obt...