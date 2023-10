Vida Urbana Família busca resposta sobre morte de entregador há 11 dias em Palmas: “não consigo dormir”, diz pai Vinícius Lucas Ferreira Silva, de 28 anos, morreu no dia 30 de setembro na Praia da Graciosa, em Palmas, após levar três tiros

A falta de informações sobre o inquérito que investiga a morte do entregador Vinícius Lucas Ferreira Silva, de 28 anos, aflige os familiares do rapaz que levou três tiros na Praia da Graciosa, em Palmas, e morreu às 4h30 da madrugada do dia 30 de setembro deste ano. “Eu fico sem saber o que fazer, porque o tempo está passando e a informação que me passam...