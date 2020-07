Vida Urbana Família é multada em R$ 10 mil após ignorar notificação e continuar com acampamento ilegal em Pium Visitas estão suspensas por Decreto Estadual e grupo havia sido flagrados montando estrutura há mais de dez dias, entretanto, neste fim de semana foram encontrados no local ainda acampados

Uma ação de fiscalização no Parque Estadual do Cantão (PEC) multou em R$ 10 mil uma família que estava acampada na unidade há quase dez dias, próximo à fazenda São Miguel, em Pium. A ação ocorreu no fim de semana e teve atuação da Polícia Militar Ambiental e do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). Conforme o Naturatins, o grupo já havia sido notifi...