Suspeitos fizeram uma família refém e roubaram objetos e veículos de uma fazenda localizada na Água Serra do Porto, TO-255, em Porto Nacional. O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 7.

Segundo a Polícia Militar, a família, caseiro de 41 anos, a mulher de 45, filho e neto, estavam na casa fazenda quando os suspeitos chegaram no local, por volta das 3h. O caseiro levantou e foi até a cozinha, momento em que ouviu gritos dos suspeitos para abrir a porta.

A polícia disse que o caseiro reconheceu a voz de um dos homens, um suspeito de 28 anos, por já ter frequentado a fazenda. O caseiro então perguntou se era a referida pessoa e o suspeito respondeu que “não estava para brincadeira” e ordenou que abrisse a porta.

Ao entrar na casa, mandou o caseiro deitar no chão e pegou todos os celulares, cartões de banco, dinheiro e chaves de veículos, uma da moto HONDA/NXR160 Bros ESD e do carro Vw/Gol 1.6 POWE.

A PM disse que outras duas vítimas, filho e neto do casal, estavam na fazenda no momento do crime e que todos foram levados para o banheiro, tiveram as mãos e pés amarrados e os amordaçaram.

Segundo a PM, as vítimas disseram que os homens ficaram cerca de 1h40min no local e levaram diversos objetos, além dos dois veículos.

Os objetos roubados são: 4 televisões: uma LED da marca LG 42", uma da marca Philco 40", outra de 32" e uma da Samsung de 24". Também levaram peças de roupas, bolsas com documentos e cartões de banco.

Ainda de acordo com a PM, as vítimas conseguiram se libertar e pedir ajuda na fazenda vizinha pela manhã, por volta das 5h30.