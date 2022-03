Vida Urbana Família é feita de refém após bandidos sequestrarem caminhonete em Gurupi Suspeitos renderam uma mulher e os dois filhos menores na saída da cidade e colocaram as vítimas em outro carro; elas só foram liberadas em Palmas.

Uma mulher e dois filhos menores de idade foram feitos de refém, na noite de quarta-feira, 9, após bandidos roubarem uma caminhonete em Gurupi, região sul do Estado. A Polícia Militar (PM) contou que os suspeitos abordaram e depois levaram a família para a Capital. As vítimas foram liberadas em Palmas e a polícia encontrou o veículo em Porangatu (GO). A políci...