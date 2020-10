Pacientes do setor de oncologia do Hospital Geral de Palmas (HGP) reclamam que estão sendo deixados de ser medicados por falta de remédios oncológicos como Hydrea, Nilotinibe, Melfalanom e Meropenen, além de antibióticos nas demais unidades. O Hydrea, por exemplo, custa em média R$ 200 reais e os pacientes precisam tomar de 1 a 4 comprimidos por dia, também está em falta no maior hospital público do Tocantins.

Desde o dia 1º o JTo tem buscado explicações junto ao governo e tem sido ignorado quanto ao assunto, até a Secretaria de Estado da Saúde (SES) culpar os laboratórios pela dificuldade de comprar medicamentos.

A pasta notificou 19 laboratórios farmacêuticos no Diário Oficial nº 5.701 de quinta-feira, 8. Segundo a pasta, as 28 publicações de notificações ocorrem porque os laboratórios fornecem medicamentos essenciais ao tratamento de pacientes tocantinenses, mas não apresentaram propostas de vendas de acordo com a tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).

Segundo o comunicado da SES, isso “está inviabilizando a compra de diversos medicamentos, para tratamentos oncológicos, renais e diabéticos”.

De acordo com a pasta, os laboratórios “terão o prazo de 48 horas para apresentar proposta válida, com valores dentro dos parâmetros estabelecidos pela tabela CMED, e ainda com detalhamento de forma de pagamento por nota de empenho, para aquisição do medicamento, sob pena de comunicação aos órgãos de controle, ao judiciário, além de outras medidas administrativas e judiciais cabíveis”.

Laboratórios notificados:

1. Aspen Pharma

2. Astrazeneca

3. Baldacci

4. Bausch & Lomb – BL Indústria Ótica LTDA

5. Bayer

6. Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica LTDA

7. Brainfarma

8. Cellera

9. Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.

10. Eli Lilly do Brasil

11. EMS S/A

12. Germed

13. Legrand Pharma

14. Lundbeck Brasil

15. Marjan Indústria e Comércio LTDA

16. Nova Química Farmacêutica LTDA

17. Novartis

18. Sanofi Medley

19. União Química Nacional