A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informou nesta sexta-feira, 6, que há falta nos estoques para vacinar bebês e crianças de 6 meses a 4 anos contra a Covid-19 no estado. A pasta ressalta que já orientou aos municípios que ainda dispuserem de doses para realizarem a aplicação dos imunizantes.

De acordo com a SES-TO, a solicitação das vacinas foi realizada e o órgão federal informou que na próxima semana divulgará o cronograma de envio aos estados da Federação.

Assim como o Tocantins, o restante do país também sofre com o desabastecimento de vacinas pediátricas, conforme divulgou a secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, nesta sexta-feira, 6, mas que a pasta está em negociação com a Pfizer para antecipar as entregas de imunizantes previstas para o fim deste mês.

Segundo o governo federal, há em torno de 3,2 milhões de vacinas para crianças de 6 meses a 4 anos previstas para serem entregues pela Pfizer até o fim de janeiro.