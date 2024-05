Vida Urbana Falta de precificação em produtos na mira do Procon Foram fiscalizados 667 estabelecimentos de diversos segmentos, desse número 391 empresas foram notificadas pela ausência de preços

Você já vivenciou a situação de querer levar um produto e na prateleira do supermercado o item estar sem preço? Nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) pode intervir a favor dos direitos do cidadão. E para garantir que os estabelecimentos comerciais compram o CDC, o Procon Tocantins divulgou nesta terça-feira (21) os números da fiscalização que...