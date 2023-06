A aposentada Maria Pereira de Souza, de 65 anos, aguarda, internada no Hospital Geral de Palmas (HGP) por duas cirurgias, uma cardíaca e outra vascular. Apesar da urgência do procedimento, a idosa enfrenta dificuldades devido à falta de material no hospital.

Segundo o filho, o professor Kemilson de Souza França, 36 anos, a mãe foi internada no dia 19 de maio, data em que a necessidade da cirurgia foi identificada pelo médico. Além da cirurgia de ponte de safena cardíaca, outros exames foram solicitados para avaliar as artérias carótidas do paciente.

Segundo o professor, os exames revelaram que as artérias estavam bastante obstruídas e então foi internada imediatamente.

“Eles não dão um posicionamento de quando a cirurgia será feita, tanto a cardíaca quanto a vascular. Nós procuramos o diretor, secretário, administração e não se posicionam, apenas que está faltando material e não dão posicionamento quando vão fazer a aquisição”, conta.

Ainda de acordo com o professor, o problema se estende e vai além da espera pela cirurgia.

“Ficamos de mãos atadas, minha mãe perdeu muito peso desde quando entrou, reclama de problema na vista e ainda me negaram acesso ao prontuário”.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirma a falta de um “material específico para o procedimento vascular, o qual, segundo orientação médica, deve ser realizado antes da cirurgia cardíaca”.

Questionada sobre a aquisição, a pasta respondeu que a demora “se deu por causa da falta de interesse de fornecedores em participar de licitação aberta, desde 2021”. Também diz que o prontuário da paciente está “disponível para a família e a orienta solicitar junto à unidade hospitalar”.