Vida Urbana Falta de Coronavac deixa mais de 500 pessoas sem a segunda dose em Paraíso Município comunicou que aguarda nova remesse para retomar a imunização

Cerca de 500 pessoas aptas a receberem a segunda dose da vacina Coronavac/Butantan em Paraíso do Tocantins, a 50 km da capital, receberam a informação do município que não há doses disponíveis do imunizante nesta quinta-feira, 13. O município divulgou um card afirmando ter informação repassada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) no Estado que até o mome...