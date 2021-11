Vida Urbana Falso fisioterapeuta é indiciado por abusar de mulher em clínica de Araguaína No inquérito, Polícia Civil concluiu suspeito se passou por profissional para abusar de vítima que tinha acabado de perder um bebê

A Polícia Civil indiciou um homem, de 39 anos, que se passou por fisioterapeuta e abusou de uma mulher de 25 anos, que havia acabado de perder um bebê. O caso ocorreu em Araguaína, Norte do Estado, no final do mês de julho deste ano e segundo a Polícia Civil, a 26ª Delegacia de Polícia de Araguaína concluiu as investigações referentes à prática dos crimes de violação s...