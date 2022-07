Estelionatários de Araguaína se passaram por um delegado da Polícia Civil (PC) para aplicar golpe do Pix, via uma conta falsa no whatsapp, com o uso de foto do policial. Até esta quarta-feira, 13, quando Bruno Boaventura divulgou a prática dos golpistas, haviam duas ocorrências policiais registradas, uma na terça e a segunda, nesta quarta-feira.

O delegado atuou por vários anos em Araguaína, onde era bastante conhecido e respeitado por investigações com repercussão nacional, mas desde o início do ano se transferiu para Figueirópolis, no sul do Estado.

No primeiro crime, o supervisor de vendas de 24 anos de idade, disse em depoimento que um homem não identificado entrou em contato na empresa na qual trabalha, o mesmo se passava por um delegado de polícia. O golpista disse que uma vendedora da empresa realizou o orçamento junto com ele e repassou o endereço da delegacia de Araguaína, onde deveria ser realizada a entrega da encomenda solicitada.

Após o horário da entrega, o golpista perguntou para a vendedora se a mesma poderia fazer um Pix para ele no valor de R$ 800, onde ele iria devolver o mesmo valor em espécie para o entregador, pois naquele momento ele teria que fazer uma transferência e só teria dinheiro em espécie.

Mas devido a vendedora não ter a quantia repassou o contato do supervisor de vendas para realizar a transferência. O golpista entrou em contato com o supervisor, o mesmo por ter conhecimento da venda realizou a transferência solicitada. O falsário ainda informou que ia repassar o valor em espécie para a vítima, mas ele percebeu que havia caído no golpe e chamou a polícia.

O segundo resultou numa tentativa de estelionato, ocorreu nesta quarta-feira, 13. De acordo com informações prestadas no Boletim de Ocorrência (BO) o delegado recebeu ligação de uma policial civil de Araguaína que informava que um entregador de aplicativo o procurava nas dependências da delegacia. Uma pessoa desconhecida utilizava o nome e a imagem do delegado no Whatsapp com a linha telefônica de DDD 63.

A policial entrou em contato com o restaurante que havia contratado o entregador e informou o ocorrido. O responsável pelo restaurante disse que um homem se passava pelo delegado e teria feito um pedido com entrega programada para a delegacia situada na Marginal Neblina em Araguaína, para pagamento no local da entrega.

Ao tomar conhecimento da fraude, o delegado expôs a situação em sua conta no Twitter.

Atenção: estelionatários estão utilizando essa foto retirada da internet e meu nome para aplicar golpes do PIX em Araguaína. Até o momento duas vítimas já registraram ocorrência. Estamos em contato com a DEIC local para a identificação dos autores. pic.twitter.com/7j8VdiHaqC — Bruno Boaventura (@bboaventura_to) July 13, 2022

Mas como o entregador voltou com a encomenda, o suspeito tentou aplicar um golpe no restaurante e solicitou que depositasse a quantia de R$ 600 em uma conta por meio do Pix/CNPJ, em nome de “Dandara”. O dono do restaurante desconfiou e não passou o Pix.

O restaurante ficou com o prejuízo de duas marmitas que não foram pagas, no valor de R$ 110.

Os crimes estão sob investigação da 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Araguaína.