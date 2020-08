Vida Urbana Falhas no atendimento em casos de Covid-19 em UPA de Palmas leva MP a recomendar adequações Reposição de medicamentos, testagem de profissionais e contratação de médicos e internação de pacientes com Covid-19 estão entre a lista de procedimentos sugeridos à Prefeitura de Palmas

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) recomendou na quinta-feira, 6, que a Secretária da Saúde de Palmas corrija deficiências no atendimento prestado na UPA Sul para pacientes com Covid-19, incluindo a reposição de 33 tipos de medicamentos que estariam em falta na unidade. Segundo o órgão, a recomendação é baseada em informações de profissionais de s...