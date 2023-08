Morreu nesta terça-feira, 8, o motorista profissional Durval Mendes Reis, aos 53 anos, de um acidente vascular cerebral.

Filho de dona Joana Rodrigues, Durval, como era chamado, nasceu em Pedro Afonso no dia 3 de março de 1970, mas se mudou para a capital em busca de oportunidades após a separação do Tocantins do estado de Goiás.

Profissional do volante, Durval atuou por uma década como motorista do Jornal do Tocantins e sua passagem pelo veículo é lembrada pelo profissionalismo e interação com os profissionais que ele transportava diariamente para as pautas, com responsabilidade e bom humor, como lembra o ex-coordenador do jornal Daqui, o jornalista Fernando Passos.

“Falar de Durval é fácil! Tive a grata satisfação de trabalhar com ele durante seis anos e as lembranças são as melhoras. Um cara alegre e brincalhão que animava as rodas de conversa. Apesar da correria e estresse do dia a dia, sempre que nos encontrávamos tínhamos motivos para sorrir. Que Deus possa abençoar toda família diante dessa perda. Era um ser humano diferenciado”.

Ex-editor-chefe do Jornal do Tocantins, o secretário estadual da Cultura, Tião Pinheiro, se recorda com afeição de Durval. "Lamentamos muito a partida do nosso amigo e colega Durval, uma pessoa com quem convivemos profissional e afetivamente. Enviamos nossos sentimentos aos seus familiares e amigos e pedimos a Deus que os conforte".

Durval está sendo velado na igreja Assembleia de Deus Ministério Fogo do Brasil, na Arno 73 e será sepultado nesta quarta-feira, às 16 horas, no Jardim da Paz, em Palmas.