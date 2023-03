Durante o evento em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, na Feira Aureny I, em Palmas, integrantes do Movimento Sem Terra (MST) foram alvo de fake news. O boato desmobilizou a organização e prejudicou a venda de produtos expostos na feira, que levava o nome de “Mulheres do Cerrado e da Amazônia em luta por soberania alimentar por cidadania e democracia contra a violência e a fome, sem anistia para golpistas”

Com autorização do município, as campesinas expunham produtos ecológicos, mas, nas redes sociais, moradores da região afirmaram que as lideranças teriam invadido o local e permaneceriam por tempo indeterminado.

As informações falsas mobilizaram a Polícia Militar (PM), Guarda Municipal e Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), que estiveram no local para abordar as feirantes.

A dirigente nacional do MST, Maria das Graças Custódia de Deus, contou que o grupo estava no local apenas para a venda de produtos ecológicos e que as informações falsas foram divulgadas em grupos de WhatsApp. A repercussão prejudicou as vendas.

“Fizemos um pedido antecipado para estar presente no local no dia 7 e no dia 8. Mas teve notícias nas redes sociais que o MST tinha invadido e que ficaria por tempo indeterminado, isso se espalhou muito forte na comunidade. A comunidade de certa forma ficou receosa e não compareceu na feira para adquirir os produtos e teve uma pessoa conhecida aqui de Palmas que fez fotos na feira e postou nos grupos coisas negativas sobre nós”, disse.

Os agentes das forças de segurança estiveram no local para averiguar as informações. “A polícia esteve lá logo no dia 7, então estava todos os polícias, mas nós mostramos a documentação para eles”.

Em nota, a Prefeitura de Palmas informou que o evento foi realizado por diversos coletivos de mulheres com a devida autorização.

Informou ainda que ao fim da noite “policiais foram à Feira para averiguar a situação e, assim que tomaram ciência do teor do evento, deixaram o local para que as expositoras pudessem continuar suas atividades”, finalizou.

O evento contou com feira de economia solidária, venda de produtos agroecológicos, rodas de conversa, atividades culturais e espaço para crianças para comemorar o Dia das Mulheres.

Depois da desmobilização, se formou uma corrente nas redes sociais para ajudar na venda das cestas de produtos alimentícios que restaram do evento, com boa repercussão na internet.