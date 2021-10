Vida Urbana Facebook e Instagram derrubam live em que Bolsonaro associou Aids a vacina da Covid Pela primeira vez empresa remove live semanal do presidente

Na noite deste domingo (24), o Facebook derrubou a live semanal do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) transmitida na última quinta-feira (21). O vídeo não está mais disponível nem no Facebook nem no Instagram. De acordo com porta-voz da companhia, o motivo para a exclusão foram as políticas da empresa relacionadas à vacina da Covid-19. "Nossas pol...